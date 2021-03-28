12 ülkenin savunma bakanları Myanmar güçlerinin göstericilere karşı 'ölümcül güç kullanımını' kınadı

ABD, Avustralya, Kanada, Almanya, Yunanistan, İtalya, Japonya, Danimarka, Hollanda, Yeni Zelanda, Güney Kore ve İngiltere savunma bakanları, Myanmar güvenlik güçlerinin silahsız darbe karşıtı göstericilere yönelik ölümcül güç kullanımını kınadı.

Söz konusu 12 ülkenin savunma bakanları yaptıkları ortak açıklamada, Myanmar ordusuna şiddete son verme ve eylemleriyle Myanmar halkına karşı kaybettiği saygıyı ve güvenilirliği yeniden tesis etme çağrısında bulundu.

Profesyonel bir ordunun uluslararası standartlara uyması ve hizmet ettiği insanlara zarar vermek yerine onları koruması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, Myanmar güvenlik güçlerinin silahsız darbe karşıtı göstericilere yönelik "ölümcül güç kullanımı" kınandı.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin 27 Mart'taki silahlı müdahalesi sonucu 114 kişi hayatını kaybetmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.