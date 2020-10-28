13 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan, Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı'da 13 köyün daha Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu.
DÜNYA 28.10.2020, 16:13
Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Zengilan'ın Birinci Ağalı, İkinci Ağalı, Üçüncü Ağalı, Zerneli; Fuzuli'nin Mandılı; Cebrail'in Kazanzemi, Hanağabulak, Çüllü, Kuşçular, Karaağaç; Gubadlı'nın Kıyaslı, Edilce, Kılıcan köylerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını belirtti.
Aliyev, mesajını, "Yaşasın Azerbaycan ordusu! Karabağ Azerbaycan'dır!" diyerek noktaladı.
Qubadlının Qiyaslı, Ədilcə, Qılıcan kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır!— İlham Əliyev (@azpresident) October 28, 2020
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