7,2'lik deprem
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaletinde yerel saatle 18.09'da 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DÜNYA 20.03.2021, 12:37
Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 18.09'da 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi. JMA, 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, Miyagi kıyılarına yönelik "tsunami" uyarısında bulundu.
BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLDİ
Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.
Ayrıntılar geliyor...
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