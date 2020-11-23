AB ve İtalya Büyükelçileri ile Almanya Maslahatgüzarı'na nota
AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, İrini Operasyonunun Türk gemisine yönelik eylemi protesto edildi.
Türk ticari gemisine Türkiye’nin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi nedeniyle AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılarak nota verildi.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara’daki AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya maslahatgüzarı (Büyükelçi Ankara dışında olduğundan) bugün Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal tarafından Bakanlığımıza çağrılarak, Roseline-A adlı ticari gemimize İrini Operasyonu çerçevesinde ülkemizin açık izni olmadan çıkılması ve denetlenmesi olayı protesto edilmiş ve ilgili ülkelere nota verilmiştir. Notamızda olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve tazminat haklarımızın da muhafaza edildiği kayıt altına alınmıştır” denildi.
Yunan komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Operasyonu'nda görevli Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak uluslararası hukuka aykırı şekilde saatlerce aramıştı.
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