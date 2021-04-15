ABD aşısının kullanımı durduruldu!

Almanya’da kısıtlama karşıtları parlamento önünde toplandı polis kurallara uymayınca müdahale etti.



Vakaların artması üzerine Merkel salgınla mücadele de ipleri eline aldı. Ekonomik gerekçelerle kısıtlamalardan kaçan eyaletlere karşı federal hükümeti güçlendiren yasa tasarısı onaylandı.



İngiliz aşının ardından şimdi de Amerikan aşısı krizi yaşanıyor. Yapılan aşının kan da pıhtılaşmaya neden olduğu iddia edildi.



Henüz hayatını kaybeden yok ancak iş şansa bırakılmadı birçok ülke kullanımı askıya aldı.



Amerikan başkanı Biden ise endişeye gerek olmadığı söyledi.



Brezilya’da 6 aydır ölüm sayıları doğum sayılarını geçiyor. Sadece mart ayında 36 bin den fazla kişi öldü. Doğanların sayısı 32 binde kaldı.



Ülkede yoğun bakımlar 40 yaş altı hastalarla doldu. yatak kalmadı sürekli yeni mezar yerleri açılsa da tabut sıkıntısı aşılamıyor.



