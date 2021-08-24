ABD Başkan Yardımcısı Harris'ten Çin'e "Güney Çin Denizi" tepkisi
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Çin'i Güney Çin Denizi'ndeki ihlallerinin "zorlama" ve "tehdit" içerdiğini söyledi. Harris, Biden yönetiminin Hint-Pasifik vizyonu hazırladığını ifade etti.
Güneydoğu Asya ziyareti kapsamında Singapur’da konuşan ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki eylemlerinin “zorlama” ve “tehdit” içerdiği konusunda uyardı.
Harris, ABD’nin Çin’in eylemlerine karşı bölgedeki müttefiklerini destekleyeceğini belirtti. Harris, "Çin’in, Güney Çin Denizi’nin büyük bir kısmı üzerinde baskı kurmaya çalıştığını, gözdağı vermeye ve hak iddia etmeye devam ettiğini biliyoruz." dedi.
ABD Hint-Pasifik vizyonu hazırlıyor
Çin’in eylemlerinin kurallara dayalı düzeni baltalamaya ve ulusların egemenliğini tehdit etmeye devam ettiğini kaydeden Harris, Çin'den gelen tehditler karşısında ABD'nin müttefiklerinin ve ortaklarının yanında yer alacağını açıkladı. Harris, Hint-Pasifik bölgesini “ulusun güvenliği ve refahı için kritik önemde” olarak nitelendirdi.
Biden yönetiminin Hint-Pasifik vizyonu hazırladığını kaydeden Harris, "Özgür bir Hint-Pasifik'i savunmak için Güneydoğu Asya'daki müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlik içinde olmak bizim için hayati önem taşımaktadır." şeklinde konuştu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'da "vicdansızca" ve "sahtekar" işlerde bulunduğu ve ülkenin yeniden inşa edilmesi için yardım istediğini bildirdi. Vang, "ABD, Afgan sorununun temel nedeni ve en büyük dış faktördür, böyle kaçamaz." ifadelerini kullandı.
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