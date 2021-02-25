ABD'de 6 ayaklı ve 2 kuyruklu bir köpek doğdu
ABD’nin Oklahoma eyaletinde bir köpek 6 bacağı ve iki kuyruğuyla dünyaya geldi. Veterinerler, dünyada böyle bir durumla ilk kez karşı karşıya kalındığını söyledi.
DÜNYA 25.02.2021, 17:08
Oklahoma’da Border Collie kırması bir köpek 6 bacaklı ve iki kuyruklu olarak dünyaya geldi.
Mucizevi bir durum
Neel Veteriner Hastanesi’nde köpeğin bakımıyla ilgilenen veterinerler, dünyada böyle bir durumla ilk kez karşı karşıya kalındığını söyledi.
Veterinerler, "6 bacaklı bir köpeğin ilk kez anne karnında ölmeden doğması son derece mucizevi bir durum. Şaşırmamak mümkün değil." dedi.
Öte yandan, 6 ayaklı ve iki kuyruklu köpeğin ameliyatı için düzenlenen kampanyayla bugüne kadar 1700 dolar toplandığı açıklandı.
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