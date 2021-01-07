ABD'de OHAL ilan edildi!

ABD'de Trump yanlılarından darbe girişimi! İşgal edildi, çok sayıda ölü var

DÜNYA 07.01.2021, 10:12
ABD'de OHAL ilan edildi!

ABD'nin başkenti Washington'da Trump ve destekçilerinin düzenlediği miting sonrasında Kongre binası işgal edildi. 4 saatlik işgal, güvenlik güçleri ile Trump destekçileri arasında sert çatışmalara sahne oldu ve 4 kişi hayatını kaybetti. Olaylar sonrası başkentte 15 günlük OHAL ilan edildi. Trump ve Biden arka arkaya açıklamalar yaparken, protestocular Ulusal Muhafızlar tarafından Kongre'den çıkartıldı.

En son 1812-1814 yılları arasında İngilizlerin işgaline uğrayan ABD Kongresi, 200 yıl sonra ilk kez saldırıya uğradı, başkent Washington karıştı.

ABD'nin başkenti Washington'da Trump destekçilerinin dün gerçekleştirdiği protesto gösterileri kısa sürede çatışmaya dönüştü. Göstericiler, DC'de Trump'ın düzenlediği mitingin ardından, seçim sonuçlarına göre belirlenen delege oylarının sayılıp, sonuçların resmen tescil edileceği oturumun düzenlendiği Kongre binasını bastı ve 4 saat boyunca işgal etti.

Yaşanan çatışmalarda polis biber gazı ve ses bombaları kullanırken, Kongre binasına giren göstericiler senatörlerin odalarına ve genel salona girdi. Olaylarda şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybederken, 52 kişide gözaltına alındı. Başkentte 15 gün OHAL ilan edilirken, ABD içinden Trump dahil çok sayıda kişiden sükunet açıklaması geldi.

HER ŞEY TRUMP'IN MİTİNGİYLE BAŞLADI

- Seçimlere usulsüzlük karıştığı yönündeki iddiaları ortaya atan Başkan Donald Trump'ın çağrısıyla başkent Washington DC'de binlerce kişi toplandı. Trump, Beyaz Saray önünde destekçilerine yaptığı konuşmada, "Asla vazgeçmeyeceğiz, yenilgiyi asla kabul etmeyeceğiz" dedi. Hemen ardından barışçıl şekilde Kongre'ye yürüme çağrısı yaptı.

PROTESTOCULAR KONGRE BİNASINA GİRDİ

- Daha sonra kalabalık, Senato ile Temsilciler Meclisi'nin ortak oturumunun başlamasından kısa bir süre sonra bina çevresindeki güvenlik bariyerlerini aşarak, Kongre binasına ulaştı. Güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığı görülürken, protestocular camları ve kapıları kırarak içeri girdi.

SENATO GENEL SALONUNA DA GİRİLDİ

- Bazı protestocular Senato genel kurul salonuna ulaştı. Temsilciler Meclisi'nde ise kapılar kapatıldı, kapıların önüne barikatlar kuruldu ve güvenlik güçleri içeri girmek isteyenlere ateş açtı.

SENATÖRLER GÜVENLİ YERE GÖTÜRÜLDÜ

- Başkan Yardımcısı Mike Pence ve senatörlerin, polis ve güvenlik güçleri tarafından Kongre binası içerisinde gizli ve güvenli bir yere götürüldüğü ve olaylar yatışana kadar da burada tutuldukları açıklandı.

ULUSAL MUHAFIZLAR OLAYA MÜDAHALE ETTİ

- Polis göstericilere zaman zaman biber gazıyla müdahalede bulunurken, olayların yatıştırılması için Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

- Daha sonra başkent Washington'da 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

TRUMP VE PENCE AÇIKLAMA YAPTI

- Cumhuriyetçi vekiller, Donald Trump'a başkentteki protestocuları durdurma çağrısı yaptı. Florida Senatörü Marco Rubio, Trump'a "Polise yardım etmek için bunu yapanlardan geri çekilmelerini isteyerek düzeni sağlamaya yardımcı olmanız çok önemli" çağrısı yaptı. Trump, destekçilerinin Kongre binasını işgal ettiği sıralarda attığı Twitter mesajında, eylemlerini barışçıl bir şekilde sürdürmeleri çağrısında bulundu. Yardımcısı Pence ise protestoculardan Kongre binasından ayrılmalarını istedi.

BIDEN: BU BİR BAŞKALDIRIDIR

- ABD Başkanı seçilen Joe Biden da geçiş dönemi çalışmalarını sürdürdüğü Delaware'de kameraların karşısına geçti. Biden, "Başkan Trump'tan şimdi ulusal televizyona çıkarak yeminini ve anayasal görevini yerine getirmesini ve bu işgale son verilmesi çağrısında bulunması istiyorum. Bu bir protesto değil, başkaldırıdır. Bütün dünya bizi izliyor" dedi.

BIDEN'IN SÖZLERİ SONRASI TRUMP'TAN DESTEKÇİLERİNE "EVİNİZE DÖNÜN" ÇAĞRISI

- Biden'ın çağrısının ardından Trump, Twitter hesabı üzerinden bir video yayınladı. Seçimlerdeki hile iddialarını yineleyen Trump, protestoculara "Şimdi eve gitmek zorundasınız. Barış içinde olmalıyız" dedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN "EVİNİZDEN ÇIKMAYIN" AÇIKLAMASI

- Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, Kongre'ye Trump yanlılarının hücum etmesinin "utanç verici, vatansever olmayan ve en önemlisi hukuksuz" olduğunu belirterek olayları kınadı. Bowser yerel saatle 18.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağının zaruri iş yapanlar haricinde herkes için geçerli olacağını belirterek vatandaşlardan evlerinde kalmalarını istedi.

TWITTER, FACEBOOK, VE YOUTUBE'DAN TRUMP'A SANSÜR

- Facebook ve Youtube Başkan Trump’ın seçmenlerine yönelik çağrı yaptığı videoyu kaldırdı. YouTube videonun kaldırılma gerekçesini, seçimlerle ilgili yapılan usulsüzlük iddialarının kendi politikasına aykırı olması olarak açıkladı. Facebook ise videonun "devam eden şiddet riskine katkı yaptığına inanmaları" nedeniyle kaldırıldığını açıkladı. Twitter da Trump'ın mesajlarına, seçim döneminde olduğu gibi sansür uyguladı.

TRUMP BİR AÇIKLAMA DAHA YAPTI

- Başkan Donald Trump Twitter hesabından yaptığı yeni açıklamada göstericilere seslenerek, "Kutsal bir seçim zaferi çok uzun sürelerdir haksızlığa uğrayan ve kötü davranılan bu harika vatansever insanlardan kabaca ve acımasızca alındığında olacak olan şey de budur. Sevgi ve barış içinde evinize gidin. Bu günü sonsuza dek hatırlayın!" ifadelerini kullandı.

#abd #OHAL
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