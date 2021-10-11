ABD ile Taliban, Katar’da ilk kez görüştü

Taliban’ın ülkedeki kontrolü ele geçirmesinin ardından, ABD heyeti ile ilk görüşme 9-10 Ekim tarihleri arasında, Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşti.

DÜNYA 11.10.2021, 09:35
ABD ile Taliban, Katar’da ilk kez görüştü

Afganistan’da, Taliban başkent Kabil’e girerek kontrolü ele geçirmişti. Ülkedeki ABD askerleri ise çekilmelerini 31 Ağustos tarihinde tamamlamıştı.

Taliban’ın ülkede kontrolü ele almasının ardından, ABD’li yetkililer ilk kez Taliban ile bir araya geldi.

Katar’ın başkenti Doha’da, 9-10 Ekim tarihlerinde yapılan görüşmelerde, ABD’den farklı kurumların yetkilileri yer aldı.

Görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

‘GÖRÜŞMELER SAMİMİ BİR ORTAMDA GEÇTİ’

Açıklamada, Afganistan’daki son durumun ele alındığı görüşmelerin samimi bir ortamda geçtiği belirtildi.

Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikalıların ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde çıkışlarının sağlanmasının öncelikli olarak ele alındığı belirtildi.

AFGAN HALKINA DOĞRUDAN YARDIM

Ayrıca, kadınların yeterli şekilde temsili konusu dahil, ülkedeki insan hakları meseleleri görüşüldü ve ABD'nin Afgan halkına doğrudan yardım yapacağının altı çizildi.

EYLEMLERE BAKILARAK YOL HARİTASI BELİRLENECEK

ABD tarafı, Taliban'ın sözlerinden ziyade eylemlerine bakarak yol haritasını belirleyeceklerinin altını çizdi.

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