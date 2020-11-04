ABD yeni başkanını seçiyor!

Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları 59. Başkanını seçmek için sandık başına gitti

Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ile Demokrat Parti adayı Joe Biden'ın yarıştığı ABD Başkanlık seçimlerinde oy verme işlemleri tamamlandıktan sonra oy sayma işlemlerine geçildi

Resmi olmayan sonuçlarına göre, ABD Başkanı Donald Trump toplam delege sayısını 213'e çıkardı. Biden ise 238 delege almış durumda

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.

ABD'de sandıktan çıkan sonuçla başkanın kim olacağını ilan etmenin çok zor olduğu yorumları yapılıyor.

Ülkede eyaletler arası dengeye bağlı olan seçimde hangi eyaletten kimin seçimi kazandığı büyük önem taşıyor.

ABD Başkanı'nın kim olacağı, büyük oranda sayımın halen devam ettiği Michigan ve Nevada eyaletlerinin sonucuna göre belli olacak.

Türkiye saati ile 15.30 itibariyle 16 delegeye sahip Michigan'da Trump, 6 delegeye sahip Nevada'da ise Biden önde gözüküyor.

Toplamda 50 eyaletin bulunduğu ülkede, 43 eyalette sonuçlar yüksek oranda netleşirken, 7 eyalette sayım sürüyor.

Oy sayısında da önde olan Biden, "Sonuçları almamız yarın sabahı bulabilir" dedi.

ABD Başkanı Trump ise, "Seçimin çalınmasına izin vermeyiz. Bu seçimi kazandık" dedi.