ABD’de görev değişimi!

Seçilmiş Başkan Biden, Türkiye Saati İle 20.00'de ülkenin 46'ncı Başkanı, Harris ise 49'uncu Başkan Yardımcısı olarak yemin edecek.

Seçilmiş Başkan ve Başkan Yardımcısı, yeminin Kongre binasında edecek

Trump yönetiminin geride bıraktığı kriz ve kaos ile Beyaz Saray'ı devralacak Biden, göreve geldiği ilk günden itibaren Trump yönetiminin tartışmalı politikalarını geri çevirmek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ve ekonomiyi canlandırmak için kolları sıvayacak.

Kovid-19 salgını ve 6 Ocak'taki Kongre baskınının gölgesinde yapılacak olan Joe Biden'ın başkanlık yemin töreni, Trump'ın da törene katılmayacak olması sebebiyle ülke tarihinin en sıra dışı yemin günlerinden biri olarak şimdiden kayıtlara geçti.

yemin töreninin maliyetinin, seçim sürecindeki gerginlikler ve Kongre'de yaşanan şiddet olaylarının ardından yoğunlaştırılan güvenlik önlemleriyle önceki yılların üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Görevi bırakmasına saatler kalan Trump hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.

Trump'ın son dönemde yakın çevresiyle yeni bir siyasi parti kurma konusunu konuştuğu belirtildi.

son günlerde yakın çevresine Trump'ın bu yeni partiden söz ettiğini açıklayan kaynaklar, partinin isminin ise "Vatansever parti" olacağını söyledi.