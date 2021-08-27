Afganistan'dan tahliye tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı" açıklamasını yaptı.
DÜNYA 27.08.2021, 22:02
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Afganistan'dan tahliyelerinin tamamlandığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz" denildi.
20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize “ülkenize hoş geldiniz” diyoruz.
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