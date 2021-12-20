Ahıra giren çiftçinin yeni doğan buzağıyı görünce dili tutuldu!

Brezilya'nın Espirito Santo eyaletindeki Nova Venecia beldesindeki çiftlikte 13 Aralık'ta dünyaya gelen çift başlı buzağın görüntüleri paylaşıldı. Buna göre Busatto ailesine ait inek, hamileydi. Daha önce iki buzağı dünyaya getiren ineğin, son olarak doğurduğu buzağıdaki farklılık çiftçi Busatto'da büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

HEMEN VETERİNERLERİ ARADI

Sabah saatlerinde ahıra giren çiftçi, gördüğü manzara karşısında kısa süreli şok yaşadı. İki başlı buzağıyı korumaya alan çiftçi, içeri kimsenin girmesine izin vermemesinin ardından veterinerleri aradı.

VETERİNERLER ANLAM VEREMEDİ

Bu tür hayvanların genetik bozukluk kaynaklı doğduğunu bilen veterinerler, buzağının vücudunun kusursuz şekilde güzel olmasının ardından genetik bozukluk olup olmadığı konusunda şüpheye düştü. Buzağı acil olarak incelemeye alındı.

"BİBERONLA BESLEMEK ZORUNDAYIZ"

Çift başlı buzağı hakkında konuşan çiftçi Busatto'nun oğlu Delci Busatto, "Buzağı annesinden beslenemiyor. Bu nedenle onu biberonla beslemek zorunda kaldık. Doğumun ardından birkaç veterinerle konuştuk ancak buzağın hayatta kalıp kalmayacağını onlar da bilmiyor" dedi.