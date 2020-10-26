Aliyev'den Türk F-16'ları açıklaması! 'Erdoğan haklı' deyip bombayı patlattı!

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ateşkesin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalarda bulundu. Aliyev, Türk F-16'larının kullanıldığı yönündeki iddialara ilişkin, "Tatbikat için geldiler. Şu an kullanılmıyorlar. Eğer Azərbaycan'a dış müdahale olursa, Türk F-16'larını semada göreceksiniz." dedi.

DÜNYA 26.10.2020, 11:55 26.10.2020, 12:34
Aliyev'den Türk F-16'ları açıklaması! 'Erdoğan haklı' deyip bombayı patlattı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir?" dedi.

Aliyev'in konuşmasından satır başları şöyleydi:

-Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu.

-Azerbaycan halkının kanı yerde kalmayacak ve kalmıyor. 

-Ermenistan destekçileri, size diyorum. Ermenistan devletini kurtarmak istiyorsanız, söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar.

-Şu ana kadar Ermenistan'ın 252 tankı imha edildi, 53 tankı ele geçirildi. 6 adet S-300 füze sistemi imha edildi. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?

-Eğer bize karşı dışarıdan saldırı olursa Türk F-16'larını o zaman görecekler.

17 köy daha işgalden kurtarıldı

Aliyev, Zengilan'ın Birinci Alıbeyli, İkinci Alıbeyli, Rebend, Yenikend; Cebrail'in Kovşudlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürdler, Hovuslu, Çelebiler; Gubadlı'nın ise Padar, Efendiler, Yusufbeyli, Çaytumas, Hanlık, Sarıyatak, Mollaburhan köylerinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

#Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev #Ermenistan #Azerbaycan #Aksu Haber #aksu tv haber
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