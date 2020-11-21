Almanya'da uçak düştü: 1 ölü

Almanya'nın Türingiya eyaletindeki Ronneburg beldesi yakınlarında küçük bir uçağın düştüğü, pilotunun yaşamını yitirdiği açıklandı.

DÜNYA 21.11.2020, 23:20
Almanya'da uçak düştü: 1 ölü

Polis tarafından yapılan açıklamada, Grossenstein bölgesi ile A4 otobanı arasındaki tarlaya düşen uçağın enkazını kaldırma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Uçağın yanmış enkazından çıkarılan pilotun olay yerinde yaşamını yitirdiği, kazanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

#Almanya #pilot #uçak kazası
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