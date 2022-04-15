Arizonalı adam 183 hayvanı canlı canlı dondurdu

Arizona emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, bir kadının Michael Patrick Turland isimli adama üremesi için ödünç verdiği yılanları iade etmediğini bildirmesinin ardından hayvanlar garajdaki dondurucuda bulundu.

Dondurucu, Turland'ın daha önce Arizona'nın batısındaki kırsal bir mahalle olan Golden Valley'de kiraladığı bir evdeydi.

İddiaya göre, donmuş hayvanlar arasında köpekler, kaplumbağalar, kertenkeleler, kuşlar, yılanlar, fareler, sıçanlar ve tavşanlar bulundu.

Şerif ofisinden yapılan açıklamada birkaç hayvanın, vücut pozisyonları nedeniyle canlı olarak donmuş gibi göründüğünü ve büyük boy bir derin dondurucuda saklandığı bildirildi.

Ev sahibi, donmuş hayvanları Turland ve eşi mülkü boşalttıktan sonra temizlik yaparken bulduğunu açıkladı.

Turland hakkında hayvanlara işkence suçundan işlem başlatıldı.