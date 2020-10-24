Azerbaycan 13 köyü daha işgalden kurtardı

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev; Gubadlı şehrine bağlı 4 köyün, Cebrail şehrine bağlı 5 köyün, Hocavend şehrine bağlı 2 köyün Zengilan şehrine bağlı 2 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Müzəffər Azərbaycan Ordusu Xocavənd rayonunun Dolanar, Bünyadlı kəndlərini, Cəbrayıl rayonunun Dağ Tumas, Nüsüs, Xələfli, Minbaşılı, Veysəlli, Zəngilan rayonunun Vənədli və Mirzəhəsənli kəndlərini işğaldan azad etmişdir. Eşq olsun Azərbaycan Ordusuna! Qarabağ Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 23, 2020

İran sınırında kontrol sağlandı

Azerbaycan ordusunın dünkü operasyonlarında da; Fuzuli, Cebrail ve Zengilan kentlerinde 20 köy ile bir kasaba daha Ermeni işgalinden kurtarıldı. Böylelikle İran sınırında tam kontrolün sağlanmış oldu.

Ermeni askerden PKK itirafı

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan Ermenistan askeri Albert Mikaelyan, PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etti.