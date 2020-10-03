Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar 6. gününe girdi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sahra karargahı ve tanklarının imha görüntülerini de paylaştı. Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.

Minsk Grubu’nun eş başkanı olan ABD, Rusya ve Fransa liderleri, perşembe günü dağlık Karabağ'da acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise özüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubunun 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemediğini ifade ederek "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir." diye konuştu.