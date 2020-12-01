Azerbaycan ordusu, Laçın'a bayrak dikti
28 yıl sonra işgalden kurtarılan Laçın'da, Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı.
Azerbaycan, yıllardır işgal altında tutulan topraklarına kavuşmanın sevincini yaşıyor.
Ermenistan'ın 1992'de işgal ettiği Laçın iline 28 yıl sonra giren Azerbaycan askerleri, kent merkezine bayrak dikti.
LAÇIN'DA AZERBAYCAN BAYRAĞI DALGALANIYOR
Azerbaycan Savunma Bakanlığının paylaştığı görüntülerde, şehre giren askerlerin komutanı, bayrak asılan binanın önünde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e hitaben, "Sayın Başkomutanım, Azerbaycan bayrağı Laçın kentinde dalgalanmaktadır. Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın Başkomutan. Karabağ, Azerbaycan'dır." şeklinde konuşma yaptı.
İMZALANAN ANLAŞMA
Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.
ERMENİSTAN LAÇIN'DAN ÇEKİLDİ
Ermenistan ordusu 20 Kasım'da Ağdam'dan, 25 Kasım'da Kelbecer'den dün de Laçın'dan çekilmişti.
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