Azerbaycan Savunma Bakanlığı, harekata ilişkin yeni görüntüleri paylaştı

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarına karşı, Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor.

DÜNYA 30.09.2020, 17:42 30.09.2020, 18:53
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, harekata ilişkin yeni görüntüleri paylaştı

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Goranboy ilinin Aşağı Ağcakend köyüne top atışları gerçekleştirdiği bildirildi.

Gece boyunca devam eden şiddetli çatışmaların ardından Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Azerbaycan, sivilleri hedef alan Ermenistan mevzilerini vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, harekata ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.

Çatışmalar havadan ve karadan devam ederken Azerbaycan, Ermenistan'a ait iki savaş uçağının dün dağa çarparak düştüğünü açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise "Azerbaycan’ın tek koşulu Ermenistan ordusunun geri çekilmesidir. Eğer geri çekilirlerse çatışmalar durur." açıklaması yaptı.

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