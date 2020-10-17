Azerbaycan’ın Gence kentine 2'nci kez saldıran Ermenistan’a Türkiye’den tepkiler gecikmedi!

Ermenistan ordusu yine sivil yerleşimleri hedef aldı. Gence ve Mingeçevir füzeyle vuruldu. Çok sayıda sivilin enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın saldırılarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan Gence'de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır. Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine sessiz kalması manidardır. Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz. Can Azerbaycan'ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz."

1️⃣Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan #Gence'de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi.



Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır. — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 16, 2020

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ermenistan kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarıyla ilgili, "Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı’da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor.

Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır" dedi.

Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı’da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor.

Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 16, 2020

Ermenistan yine sivilleri hedef aldı

Adalet Bakanı Gül: Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ermenistan'ın düzenlediği saldırıya ilişkin, "Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz. Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz.



Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak. ???????????????? — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 16, 2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: İnsanlık suçu görmezden gelinemez

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, saldırıyla ilgili, "Ermenistan’ın masum sivillere yönelik alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gence’de işlenen insanlık suçu görmezden gelinemez. Kardeş Azerbaycan’ın her daim yanındayız" dedi.

Ermenistan’ın masum sivillere yönelik alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz.#Gence’de işlenen insanlık suçu görmezden gelinemez.



Kardeş Azerbaycan’ın her daim yanındayız. ???????????????? pic.twitter.com/oxUdCQMFuC — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) October 17, 2020

Ömer Çelik: Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

"Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence’ye yapılan saldırılar insanlık suçudur."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füze saldırılarını şiddetle kınadı.

"Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum."

Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan’ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 16, 2020

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Can Azerbaycan’ın yanındayız

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Azerbaycan'a düzenlenen füze saldırısına ilişkin, "Can Azerbaycan’ın yanındayız. Ermenistan Gence’de sivillere kahpece saldırdı. Kalleş Ermenistan’ı da, arkasında durup Ermenistan’ın sırtını sıvazlayan insan kılıklı şeytanları da unutmayacağız. Er yada geç, hesap günü gelecek; O gün birileri saklanacak delik arayacak"paylaşımında bulundu.

Can #Azerbaycan’ın yanındayız!



Ermenistan #Gence’de sivillere kahpece saldırdı.



Kalleş Ermenistan’ı da, arkasında durup Ermenistan’ın sırtını sıvazlayan insan kılıklı şeytanları da unutmayacağız.



Er yada geç, hesap günü gelecek;

O gün birileri saklanacak delik arayacak! — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 16, 2020

Savunma Sanayi Başkanı Demir: Alçakça yapılan bu saldırıyı lanetliyorum

Savunma Sanayi Başkanı Demir, Ermenistan'ın saldırılarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

"Ermenistan, sivilleri hedef alarak bir kez daha insanlık suçu işlemiştir. Alçakça yapılan bu saldırıyı lanetliyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız ve onları yalnız bırakmayacağız."