Azerbaycan’ın Gence kentine 2'nci kez saldıran Ermenistan’a Türkiye’den tepkiler gecikmedi!
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine düzenlediği füze saldırılarına birçok kesimden tepki yağdı.
Ermenistan ordusu yine sivil yerleşimleri hedef aldı. Gence ve Mingeçevir füzeyle vuruldu. Çok sayıda sivilin enkaz altında kaldığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan'ın saldırılarına şu sözlerle tepki gösterdi:
"Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan Gence'de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır. Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine sessiz kalması manidardır. Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz. Can Azerbaycan'ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz."
1️⃣Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan #Gence'de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 16, 2020
Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ermenistan kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarıyla ilgili, "Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı’da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor.
Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır" dedi.
Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı’da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 16, 2020
Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır.
Ermenistan yine sivilleri hedef aldı
Adalet Bakanı Gül: Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiştir
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ermenistan'ın düzenlediği saldırıya ilişkin, "Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz. Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak" ifadelerini kullandı.
Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 16, 2020
Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak. ????????????????
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: İnsanlık suçu görmezden gelinemez
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, saldırıyla ilgili, "Ermenistan’ın masum sivillere yönelik alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gence’de işlenen insanlık suçu görmezden gelinemez. Kardeş Azerbaycan’ın her daim yanındayız" dedi.
Ermenistan’ın masum sivillere yönelik alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz.#Gence’de işlenen insanlık suçu görmezden gelinemez.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) October 17, 2020
Kardeş Azerbaycan’ın her daim yanındayız. ???????????????? pic.twitter.com/oxUdCQMFuC
Ömer Çelik: Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.
"Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence’ye yapılan saldırılar insanlık suçudur."
Can #Azerbaycan’ın yanındayız!#Ermenistan’ın katilce saldırılarını lanetliyoruz.#Gence pic.twitter.com/nfBonffV7d— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 16, 2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentlerine düzenlediği füze saldırılarını şiddetle kınadı.
"Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum."
Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir şehirlerine gerçekleştirdiği saldırılarla savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan’ı şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 16, 2020
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Can Azerbaycan’ın yanındayız
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Azerbaycan'a düzenlenen füze saldırısına ilişkin, "Can Azerbaycan’ın yanındayız. Ermenistan Gence’de sivillere kahpece saldırdı. Kalleş Ermenistan’ı da, arkasında durup Ermenistan’ın sırtını sıvazlayan insan kılıklı şeytanları da unutmayacağız. Er yada geç, hesap günü gelecek; O gün birileri saklanacak delik arayacak"paylaşımında bulundu.
Can #Azerbaycan’ın yanındayız!— İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) October 16, 2020
Ermenistan #Gence’de sivillere kahpece saldırdı.
Kalleş Ermenistan’ı da, arkasında durup Ermenistan’ın sırtını sıvazlayan insan kılıklı şeytanları da unutmayacağız.
Er yada geç, hesap günü gelecek;
O gün birileri saklanacak delik arayacak!
Savunma Sanayi Başkanı Demir: Alçakça yapılan bu saldırıyı lanetliyorum
Savunma Sanayi Başkanı Demir, Ermenistan'ın saldırılarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
"Ermenistan, sivilleri hedef alarak bir kez daha insanlık suçu işlemiştir. Alçakça yapılan bu saldırıyı lanetliyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız ve onları yalnız bırakmayacağız."
Ermenistan, sivilleri hedef alarak bir kez daha insanlık suçu işlemiştir. Alçakça yapılan bu saldırıyı lanetliyorum. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız ve onları yalnız bırakmayacağız. ????????????????— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) October 16, 2020
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