Bakan Çavuşoğlu: Kovid-19 aşısında ortak üretim için ülkelerin daha iyi iş birliği yapması gerek
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19 aşısı ile ilgili, "Elbette şirketlerin telif haklarına saygı duymak gerekiyor. Ama ortak üretim konusunda ülkelerin daha iyi iş birliği yapması gerek." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile Berlin'de ortak basın toplantısında, Almanya ile ikili ticaretin hızlı şekilde arttığını belirterek, "Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkabileceğini görebiliyoruz." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, "Libya'da bulunan çok sayıda yabancı savaşçı var, paralı asker var. Bunların çekilmesi konusunda hemfikiriz. Fakat iki egemen ülke arasındaki bir anlaşma gereği buraya verilen askeri eğitim ve danışmanlık desteği gibi ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi Libya'nın yararına değil. İki ülke arasındaki bu tür anlaşmalara üçüncü taraflar bakımından, doğru bir yaklaşım olmaz." şeklinde konuştu.
Kovid-19 aşısı ile ilgili Bakan Çavuşoğlu, "Elbette şirketlerin telif haklarına saygı duymak gerekiyor. Ama ortak üretim konusunda ülkelerin daha iyi iş birliği yapması gerek." dedi.
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