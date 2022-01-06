Bakan Çavuşoğlu Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO Rusya Konseyi toplantısı, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kafkaslar'daki güncel gelişmeler ele alındı.
DÜNYA 06.01.2022, 13:06
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkiler, NATO Rusya Konseyi toplantısı, Kazakistan, Bosna Hersek ve Kafkaslar'daki güncel gelişmeler ele alınmıştır" denildi.
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