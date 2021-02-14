Biden'dan Trump'ın azil yargılaması kararına tepki!

Biden, Trump'ın Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da dahil azle karşı çıkanların Trump'ın görevini ''utanç verici bir şekilde kötüye kullandığına'' inandığını kaydetti.

Biden, Trump'ın Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da dahil azle karşı çıkanların Trump'ın görevini ''utanç verici bir şekilde kötüye kullandığına'' inandığını kaydetti.

BIDEN'DAN AZİL YARGILAMASINA TEPKİ

Senato'nun kararına rağmen Trump'a yönelik suçlamanın tartışma götürmeyeceğini belirten Biden, ''Tarihimizin bu üzücü bölümü bize demokrasinin kırılgan olduğunu ve her zaman savunulması gerektiğini hatırlattı'' ifadesini kullandı.

ABD'de şiddet ve aşırıcılığa yer olmadığını vurgulayan Biden, ''Amerikalılar ve özellikle de liderler olarak her birimizin gerçeği savunmak ve yalanların üstesinden gelmek gibi bir görev ve sorumluluğu var. Bu sivil savaşa böyle son verir ve ulusumuzun ruhunu bu şekilde iyileştirebiliriz" görüşünü paylaştı.