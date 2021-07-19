Bitcoin teçhizatı yerle bir oldu!
Malezya polisi, buharlı silindirle bin 69 bitcoin madencilik teçhizatını yok etti.
DÜNYA 19.07.2021, 16:46 19.07.2021, 17:04
Malezyalı polisler, bitcoin madenciliğinde kullanılan ve yaklaşık 2 milyon dolar değerinde elektriği emen teçhizatların peşine düştü.
Operasyonda elektrik hırsızlığından altı kişi tutuklandı. Yaklaşık 2 bin dolar para cezasına ve 8 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı.
Teçhizatlara ne yapılacağı düşünülürken tamamen yok edilmeleri için buharlı silindire başvuruldu.
Yaklaşık 1,25 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen makineler sırayla dizildi.
Üzerinden geçen silindir ile yok edildi.
Bitcoin fiyatının bu yıl başında 60 bin doların üzerine çıkmasının ardından Bitcoin madenciliği oldukça popüler olmuştu.
Ancak aşırı elektrik tüketimine neden olması birçok elektrik hırsızlıklarına yol açmıştı.
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