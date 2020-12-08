BM'den Rusya'ya askerleri geri çekin çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna'nın topraklarındaki geçici işgaline gecikmeden son vermesi" çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.

DÜNYA 08.12.2020, 10:32
BM'den Rusya'ya askerleri geri çekin çağrısı

Birleşmiş Milletler Genel KuruluRusya'nın tüm askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna topraklarında geçici işgaline gecikmeden son vermesi" çağrısında bulunan bir kararı kabul etti. 

193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada bağlayıcılığı olmayan söz konusu karar, 17'ye karşı 63 "kabul" oyuyla onaylanırken, 62 üye "çekimser" kaldı. 

Kırım'ın ve Sivastapol kentinin Rusya tarafından işgalinin kınandığı kararda, "ilhakın tanınmadığı" teyit edildi, "Kırım'ın zorla ele geçirilmesinin yasa dışı ve uluslararası hukukun ihlali olduğu" ifade edildi. 

Kararda, BM üyelerine ve uluslararası örgütlere, "BM ile iş birliği yapması ve mümkün olan en kısa sürede Rusya'nın Kırım'ı işgaline son verme çabalarını desteklemesi" çağrısı yapıldı.

BM Genel Kurulu, "Kırım'ın Rusya tarafından gittikçe artan biçimde askerileştirilmesinden" ve "nükleer kapasiteye sahip uçak, füze, silah cephane ve askeri personel dahil gelişmiş silah sistemlerinin Ukrayna topraklarına transferinden derin endişe duyulduğunu" bildirdi.

Karar, Kırım'ın ilhakı konusunda kamuoyunun görüşünü yansıtıyor

Kararda, Rusya'nın Kırım'da ele geçirdiği Ukrayna askeri endüstri şirketlerini kullanması da kınandı.

Moskova'ya Kırım'daki nükleer tesisler ve materyalin yetki alanını genişletme çabalarına son vermesi istenilen kararda, Rusya'nın, Ukrayna vatandaşları dahil Kırım sakinlerini mecburi askerlik hizmetine almasına karşı çıkıldığı vurgulandı. 

BM Genel Kurulu kararında, Rusya'nın Kırım'da savaş gemileri inşa etmesi kınanarak, Moskova'ya Karadeniz'de, Azak Denizi'nde ve Kerç Boğazı'nda uluslararası hukuk çerçevesinde yasalara uygun seyrüseferi engellemekten kaçınması çağrısı yapıldı. 

Batılı ülkeler tarafından desteklenen ancak bağlayıcılığı bulunmayan kararın, Kırım'ın ilhakı konusunda dünya kamuoyunun görüşünü yansıttığı ifade ediliyor.

BM Genel Kurulu'nda 2019'da da benzer bir karar kabul edilmişti.

Rusya, 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya’ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
#BM #Rusya #asker
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