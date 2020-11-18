Büyük müjde geldi! Türk doktorların bulduğu koronavirüs aşısında flaş gelişme

İki Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech ile Amerikan Pfizer'in ortak geliştirdiği aşı adayı BNT162b1 hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce yüzde 90 etkili olduğu açıklanan aşısın 43 binden fazla gönüllü üzerinde yapılan son aşama klinik deneme sonuçlarında, yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı duyuruldu.

SIFIR YAN ETKİ

Şirketten yapılan açıklamada, aşı adayını tüm yaş ve etnik gruplarda istikrarlı sonuçlar verdiği ve hiçbir önemli yan etkiye neden olmadığı kaydedildi.

65 YAŞ ÜSTÜNDE YÜZDE 94 ETKİNLİK

Aşının, Kovid-19 nedeniyle yüksek risk altında bulunan 65 yaş üstünde etkinliğinin yüzde 94 olduğu aktarıldı.

FDA'YA BAŞVURULACAK

Aşı adayı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtildi. Şirketten daha önce yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar iki doz halinde uygulanması gereken aşının 50 milyon doz, gelecek yılın sonuna kadar ise 1,3 milyar doz üretileceği duyurulmuştu.

MODERNA: AŞIMIZ YÜZDE 94,5'LİK BAŞARI SAĞLADI

Geçtiğimiz günlerde Bill Gates'in de fonladığı Moderna, geliştirdiği MRNA-1273 adlı Kovid-19 aşısının yüzde 94,5 etkili olduğunu açıklamıştı. 30 bin kişide denenen aşı adayının en ciddi Kovid-19 enfeksiyonlarını engellediği kaydedilirken, bazı yan etkileri olduğu belirtilmişti. Aşı adayı buzdolabı koşullarında 2 ila 8 derecede 30 gün boyunca bozulmadan kalabilirken, tıpkı BioNTech-Pfizer aşısında olduğu gibi yeni teknoloji olan "mRNA" içeriyor.

Rusya da geliştirdiği ve kullanıma soktuğu "Sputnik V" aşısının yüzde 92 oranında etkili olduğunu duyurmuştu.

Çin ise, Türkiye'de de denenen ve Sinovac Biotech tarafından üretilen "CoronaVac" isimli aşının denemelerinin başarılı şekilde devam ettiğini aktarmıştı.