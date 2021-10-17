Çalıntı iş makinesiyle motosiklet çaldı
Avustralya’da bir kişi çalıntı olduğu belirtilen iş makinesiyle bir mağazanın cam vitrininden girerek motosiklet çaldı. Kaçmaya çalışan şüpheli bir dere kenarında saklanırken yakalandı.
DÜNYA 17.10.2021, 15:44
Avustralya’nın Queensland eyaletinde ilgin bir olay yaşandı. Bir kişi çalıntı iş makinesiyle motosiklet çaldı. İş makinesiyle kaçan soyguncu polisin takibi sonrasında yakalandı, o anlar kameraya yansıdı.
Polis açıklamasına göre Queensland eyaletinin Ipswich kentinde meydana gelen olayda bir kişi çalıntı bir iş makinesiyle bir motosiklet mağazasının cam vitrinini kırdı ve 2 motosiklet çalarak olay yerinden uzaklaşmaya başladı.
Dere kenarında yakalandı
Polisin takip ettiği şüpheli bir süre sonra motosikletleri bırakarak iş makinesiyle kaçmaya devam etti.
Ancak, kovalamacanın devamında iş makinesini bırakıp yaya kaçmaya çalışan şüpheli bir dere kenarında saklanırken yakalandı.
O anlar güvenlik ve polisin araç kameralarına yansıdı.
Namaz Vakti 17 Ekim 2021
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|8
|19
|2. Trabzonspor
|8
|18
|3. Beşiktaş
|9
|17
|4. Hatayspor
|8
|16
|5. Altay
|8
|15
|6. Konyaspor
|8
|14
|7. Karagümrük
|8
|14
|8. Galatasaray
|8
|14
|9. Alanyaspor
|8
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|8
|11
|12. Gaziantep FK
|8
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Eyüpspor
|9
|17
|4. Kocaelispor
|8
|16
|5. Bandırmaspor
|9
|15
|6. Erzurumspor
|8
|15
|7. Tuzlaspor
|7
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. Denizlispor
|9
|10
|12. Altınordu
|8
|10
|13. Manisa FK
|8
|9
|14. Boluspor
|7
|8
|15. İstanbulspor
|7
|7
|16. Adanaspor
|8
|6
|17. Balıkesirspor
|8
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. M. United
|8
|14
|6. Everton
|7
|14
|7. Brentford
|8
|12
|8. Wolverhampton
|8
|12
|9. Tottenham
|7
|12
|10. West Ham
|7
|11
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Aston Villa
|8
|10
|13. Arsenal
|7
|10
|14. Crystal Palace
|7
|7
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Newcastle
|7
|3
|19. Burnley
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Atletico Madrid
|8
|17
|4. Rayo Vallecano
|9
|16
|5. Sevilla
|7
|14
|6. Osasuna
|8
|14
|7. Athletic Bilbao
|8
|13
|8. Valencia
|8
|12
|9. Barcelona
|7
|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
|7
|11
|12. Mallorca
|9
|11
|13. Espanyol
|8
|9
|14. Elche
|9
|9
|15. Cádiz
|8
|7
|16. Celta de Vigo
|8
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
|20. Getafe
|9
|2
Günlük GazetelerTümü