Canını hiçe sayarak raylara düşen çocuğu kurtardı

Hindistan'da Mumbai kentindeki Vangani Tren İstasyonu'nda annesiyle birlikte yürüyen çocuk aniden dengesini kaybederek raylara düştü. Olay karşısında şoka giren anne çocuğunun düşüşünü çaresizce izlemek zorunda kaldı.

RAYLARA ATLAYIP KURTARDI

Çocuğa doğru hızla yaklaşan treni farkeden istasyon çalışanı Mayur Shelkhe ise bir an olsun düşünmeden raylara atlayarak çocuğu ezilmekten kurtardı. O anlar an be an istasyona ait güvenlik kamerasına yansıdı.