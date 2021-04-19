Canını hiçe sayarak raylara düşen çocuğu kurtardı
Hindistan'da annesiyle birlikte tren istasyonunda yürüyen küçük çocuk dengesini kaybedip raylara düştü. Trenin geldiğini gören istasyon çalışanı ise canını hiçe sayarak küçük çocuğu kurtardı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
DÜNYA 19.04.2021, 20:18 19.04.2021, 20:24
Hindistan'da Mumbai kentindeki Vangani Tren İstasyonu'nda annesiyle birlikte yürüyen çocuk aniden dengesini kaybederek raylara düştü. Olay karşısında şoka giren anne çocuğunun düşüşünü çaresizce izlemek zorunda kaldı.
RAYLARA ATLAYIP KURTARDI
Çocuğa doğru hızla yaklaşan treni farkeden istasyon çalışanı Mayur Shelkhe ise bir an olsun düşünmeden raylara atlayarak çocuğu ezilmekten kurtardı. O anlar an be an istasyona ait güvenlik kamerasına yansıdı.
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