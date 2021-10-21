Cezaevi içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
Rusya'da cezaevi içerisinde tasmasında uyuşturucu madde taşıyan kedi yakalandı.
İvanovo Bölgesi’ndeki 4 Numaralı Hapishane'de gardiyanlar, boynundaki tasmayla uyuşturucu madde taşıyan bir kedi yakaladı.
TASMASI, GARDİYANLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ
Rusya Federal Cezaevi Servisi’nin (FSIN) İvanovo Bölgesi Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Numaralı Hapishane içerisinde gezinen kedinin tasmasında bulunan maddenin gardiyanların dikkatini çektiği ve yapılan incelemede tasmadaki maddenin 5,91 gram ağırlığında esrar olduğunun tespit edildiği aktarıldı.
KEDİ, GARDİYANLARIN ELİNDEN KAÇTI
Hapishanede yaşanan ilginç olayın ardından tutanak tutulurken uyuşturucu sevkiyatında kullanılan kedi, gardiyanların kapattığı odadan kaçtı. İvanovo Bölge Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Rusya Federal Cezaevi Servisi de aynı yönde soruşturma başlatıldığını ve kedinin uyuşturucu maddeyi hangi mahkum veya mahkumlara götürdüğü konusunda araştırma başlatıldığını duyurdu.
MAHKUMLAR, KEDİLERE KURYELİK YAPTIRIYOR
Rusya’da daha önce de kediler, cezaevleri içerisine uyuşturucu madde taşımak için mahkumlar tarafından gizlice kullanılmıştı.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|9
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|9
|11
|12. Gaziantep FK
|9
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2