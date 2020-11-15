Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un COVID-19 tedavisi tamamlandı

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Almanya'daki yeni tip koronavirüs tedavisi tamamlandı.

DÜNYA 15.11.2020, 20:13
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un COVID-19 tedavisi tamamlandı

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "COVID-19 tedavisi için Almanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Tebbun, doktorların önerdiği tedavi protokolünü tamamladı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 74 yaşındaki Tebbun'un Almanya'da bulunduğu hastaneden ne zaman ayrılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Tebbun, bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde COVID-19 belirtileri görülmesi üzerine 24 Ekim'de kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığından 28 Ekim'de yapılan açıklamada, Tebbun'un bazı kapsamlı tahliller için Almanya'ya gittiği ifade edilmişti. Daha sonraki açıklamalarda da Tebbun'un sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilmişti.

#Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun #yeni tip koronavirüs #yeni tip koronavirüs tedavisi
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