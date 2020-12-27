Çin'de 22 yeni vaka görüldü
Çin ana karasında son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı, 22 yeni koronavirüs vakası tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı vakaların 7’si Liaoning eyaletinde 5’i başkent Pekin'de görülürken, son bir günde virüse bağlı can kaybı olmadı.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 955 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 81 bin 987 kişi iyileşti.
Başkentte acil durum
Pekin'deki vaka artışı nedeniyle başkentteki tüm semtlerde acil duruma geçildi.
Virüsün görüldüğü yerleşim yerlerine giriş-çıkışlar kapatılacak.
Son vakaların tespit edildiği Pekin'in Şunyi semtinde 800 bin kişiye koronavirüs testi yapılacak.
Karides paketlerinde virüs
Öte yandan, Ekvador'dan ithal edildikten sonra Hubey eyaletinin Şiangyang kentine getirilen dondurulmuş karideslerin paketlerinde koronavirüs tespit edildi.
Paketlerle temasta bulunan kişiler karantinaya alındı.
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