Çin'den yeni koronavirüs hamlesi: Hepsine test yapacaklar

Çin Ulusal Gıda Güvenliği Denetleme Merkezi’nde direktör yardımcısı olan Li Ning, gıda ambalajlarından corona virüs bulaşma riskinin her 10 bin ürün başına yüzde 0,48 olduğunu, ancak bu oranın testler yapılmaya devam ettikçe yükseldiğinin görüldüğünü söyledi.

Bununla birlikte Li, ihtimal düşük olsa da özellikle soğuk zincirlerde saklanan gıda paketlerinden bulaş riskinin göz ardı edilemeyeceğini açıkladı.

ADİL TİCARETE ENGEL OLABİLİR ENDİŞESİ

Öte yandan Çin’in ambalaj testi, ülkeye donmuş gıda ihracatı yapan şirketlerden bazılarının tepkisine yol açtı. Söz konusu firmalar bunun bir adil ticaret engeli oluşturabileceğini belirtti. Çinli yetkililer ise, uygulamanın corona virüsün yayılmasını önlemek için ek bir önlem olduğunu savundu.

CDC Baş Epidemiyoloğu Wu Zunyou, Covid-19’un yayılmasını durdurmak, hızlı ve kararlı eylem gerektiren " savaşa benzer bir durum. Zafer ancak tüm ülke aynı çamaçta birleştiğinde gelir. Bu cephede, teknik strateji, güçlü liderlik ve koordineli eylemin hepsi önemli roller oynamaktadır” dedi.

CORONA VİRÜS SOĞUK VE KURU ORTAMLARDA DAHA STABİL

Hastalık Kontrol Merkezi Baş Dezenfeksiyon Sorumlusu Zhang Liubo ise corona virüsün daha soğuk, daha kuru koşullarda daha stabil olduğunu ve ambalajların donma sıcaklıklarında dezenfekte edilmesinin "özel zorluklar" yarattığını söyledi. Zhang, dezenfeksiyon işe yaradığında ve virüs artık bulaşıcı olmadığında bile, kalıntıların ambalaj üzerinde kalabileceğini ve bu durumun pozitif bir teste yol açabileceğini söyledi. Ancak Zhang, "Şu an itibariyle, dondurulmuş ürünlerin doğrudan tüketilmesinin neden olduğu herhangi bir enfeksiyonu henüz keşfetmedik" dedi.

Öte yandan, yeni tip corona virüs vakalarının ilk kez geçen Aralık ayında ülkenin Hubey eyatine bağlı Wuhan kentinde tespit edilmişti. Sıkı karantina önlemleri ve temas izleme sistemiyle salgının büyük ölçüde kontrol altına alındığı ülkede şu an kadar 86 bin 469 vaka ve 4 bin 634 ölüm bildirildi.