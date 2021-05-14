Cuma namazında camiye bombalı saldırı!

Kabil'in kuzeyinde yer alan Shakar Darah ilçesindeki Haji Bakhshi Camisi'nde yerel saatle 13.30 sıralarında daha önceden yerleştirilmiş patlayıcı infilak etti. Cuma namazı sırasında meydana gelen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

12 KİŞİ ÖLDÜ

Kabil polis sözcüsü Ferdaws Faramarz olayı doğrulayarak, patlamada caminin imamı dahil 12 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Ramazan Bayramı'nın ikinci günü kılınan cuma namazını hedef alan saldırı, Taliban'ın bayram boyunca ilan ettiği ateşkes sırasında gerçekleşti.

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