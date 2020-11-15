Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'li mevkidaşı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa görüştü.

DÜNYA 15.11.2020, 22:29 16.11.2020, 11:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'li mevkidaşı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulundu.

Kapalı Maraş bölgesini ve Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ikili ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki son durum ve bölgesel meseleler ele alındı.

#Cumhurbaşkanı Erdoğan #KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
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