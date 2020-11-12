Doğu Akdeniz'de facia! 74 mülteci boğularak öldü
Libya açıklarında Avrupa'ya gitmekte olan mültecileri taşıyan bir gemide meydana gelen arıza sonucu en az 74 mültecinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.
DÜNYA 12.11.2020, 20:01
Libya açıklarında Avrupa'ya gitmekte olan mültecileri taşıyan bir gemide meydana gelen arıza sonucu en az 74 mültecinin boğularak hayatını kaybettiği duyuruldu.
Associated Press haber ajansına göre; gemide aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 120 göçmenin bulunuyordu. Libya Sahil Güvenlik ekipleri ve balıkçıları 31 kişiyi kurtarırken, 74 göçmen boğularak hayatını kaybetti. 2011'de Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana Libya'da siyasi krizi yaşanıyor. Birleşmiş Milletler rakamlarına göre; 2004'ten bu yana Avrupa'ya ulaşmaya çalışan en az 20 bin kişi Akdeniz'de boğularak can verdi.
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