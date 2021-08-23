Doktorların 1 yıl ömür biçtiği kadın bakın ne yaptı!

Henüz 19 yaşındayken kalp krizi geçiren Simard'a milyonda bir kez görülen oldukça nadir bir kanser türünün teşhisi konuldu.

Erken semptomları anksiyete olarak reddettiğini iddia eden doktorlar hemen ameliyat olmasını ya da öleceğini söyledi.

Bu duruma böbreküstü bezlerinde bulunan bir tümörün neden olduğunu belirten doktorlar, Simard'ın hastalığının genel olarak panik atak ve anksiyete ile karıştırılabileceğini ifade etti.

Bu yüzden, dört yıl boyunca Miranda'nın sorununu teşhis etmek çok zor oldu.

Miranda, 1 yıl ömrü kaldığını öğrendikten sonra ise hayallerini gerçekleştirmek istedi.

Hayatı boyunca yaptığı tüm birikimi 12 aylık sürede lüks otellerde, egzotik tatillerde ve sevdiği insanlarla zaman geçirerek harcadı.

Ancak doktorların tahmini doğru çıkmadı ve 1 yılın sonunda Miranda Simard hayatta kalmayı başardı.

TikTok hesabından kendini hikayesini anlattığı bir video yayınlayan Simard, kısa sürede popüler oldu.

Sosyal medya paylaşımlarında ağrı yönetimi ve yaşam deneyimlerini anlattığı içerikler üreten Miranda, artık hayatın karşısına çıkartacağı her şeye hazır olduğunu ifade ediyor.