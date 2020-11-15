Donald Trump'tan Biden kazandı tweeti

ABD Başkanı Donald Trump'tan seçim tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden tweet paylaşan Donald Trump ‘hileli seçim’ notunu düşerek, “Joe Biden kazandı” ifadesini ilk kez kullandı.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

TRUMP'TAN BİDEN KAZANDI TWEETİ

ABD Başkanı Donald Trump tweetinde seçimi hileyle kaybettiğini, seçim gözlemcilerine faaliyetlerini yerine getirmesi için izin verilmediğini "Seçim hileli olduğu için kazandı. Hiçbir seçim gözlemcisine müsaade edilmedi. Ve oylar, Teksas'ta bu işleri yapmak için yeterlilik gösteremeyen (Ki Teksas'ta açık ara kazandım), kötü bir üne sahip Radikal Sol görüşlü özel bir şirkete ait olan Dominion programı tarafında tasnif edildi. Sahte, Sessiz Medya ve fazlası!" sözleriyle ifade etti.

Trump attığı bu tweet ile ilk defa Joe Biden'ın seçimleri kazandığını söylemiş oldu.

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