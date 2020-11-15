Donald Trump'tan Biden kazandı tweeti

ABD seçimlerinde yenilgiyi bir türlü kabul etmeyen ve seçim sonuçlarını mahkemeye taşıyacağını ilan eden Donald Trump, attığı tweet ile Joe Biden'ın seçimin kazandığını duyurdu.

DÜNYA 15.11.2020, 17:43
Donald Trump'tan Biden kazandı tweeti

ABD Başkanı Donald Trump'tan seçim tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden tweet paylaşan Donald Trump ‘hileli seçim’ notunu düşerek, “Joe Biden kazandı” ifadesini ilk kez kullandı. 

TRUMP'TAN BİDEN KAZANDI TWEETİ

ABD Başkanı Donald Trump tweetinde seçimi hileyle kaybettiğini, seçim gözlemcilerine faaliyetlerini yerine getirmesi için izin verilmediğini "Seçim hileli olduğu için kazandı. Hiçbir seçim gözlemcisine müsaade edilmedi. Ve oylar, Teksas'ta bu işleri yapmak için yeterlilik gösteremeyen (Ki Teksas'ta açık ara kazandım), kötü bir üne sahip Radikal Sol görüşlü özel bir şirkete ait olan Dominion programı tarafında tasnif edildi. Sahte, Sessiz Medya ve fazlası!" sözleriyle ifade etti.

Trump attığı bu tweet ile ilk defa Joe Biden'ın seçimleri kazandığını söylemiş oldu.

Yedi Gündem

#abd #Donald Trump #seçim #Joe Biden
Yorumlar (0)
14°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 15 Kasım 2020
İmsak 05:42
Güneş 07:05
Öğle 12:22
İkindi 15:05
Akşam 17:29
Yatsı 18:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 17
2. Fenerbahçe 8 17
3. Galatasaray 8 16
4. Başakşehir 8 13
5. Karagümrük 8 12
6. Kasımpaşa 8 12
7. Rizespor 7 11
8. Gaziantep FK 8 11
9. Malatyaspor 8 11
10. Hatayspor 6 11
11. Beşiktaş 7 10
12. Konyaspor 7 9
13. Antalyaspor 8 9
14. Göztepe 7 8
15. Sivasspor 7 8
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 7 5
20. Denizlispor 7 5
21. Ankaragücü 6 2
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 8 18
2. İstanbulspor 8 17
3. Samsunspor 9 16
4. Adana Demirspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 9 15
6. Altınordu 8 14
7. Giresunspor 8 14
8. Akhisar Bld.Spor 9 13
9. Balıkesirspor 9 13
10. Adanaspor 8 12
11. Bursaspor 9 11
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 8 5
16. Ankaraspor 8 5
17. Boluspor 9 4
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Leicester City 8 18
2. Tottenham 8 17
3. Liverpool 8 17
4. Southampton 8 16
5. Chelsea 8 15
6. Aston Villa 7 15
7. Everton 8 13
8. Crystal Palace 8 13
9. Wolverhampton 8 13
10. Man City 7 12
11. Arsenal 8 12
12. West Ham 8 11
13. Newcastle 8 11
14. M. United 7 10
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 8 6
17. Fulham 8 4
18. West Bromwich 8 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Villarreal 9 18
3. Atletico Madrid 7 17
4. Real Madrid 8 16
5. Granada 8 14
6. Cádiz 9 14
7. Real Betis 9 12
8. Barcelona 7 11
9. Valencia 9 11
10. Getafe 8 11
11. Elche 7 11
12. Sevilla 7 10
13. Osasuna 8 10
14. Athletic Bilbao 8 9
15. Deportivo Alaves 9 9
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 7
18. Levante 8 6
19. Real Valladolid 9 6
20. Huesca 9 6