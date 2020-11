Donald Trump'tan Biden kazandı tweeti

ABD Başkanı Donald Trump'tan seçim tartışmalarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden tweet paylaşan Donald Trump ‘hileli seçim’ notunu düşerek, “Joe Biden kazandı” ifadesini ilk kez kullandı.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg