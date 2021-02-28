Dövüş için ayağına jilet bağlanan horoz sahibini öldürdü
Dövüş sırasında ayağına jilet bağlanmış horoz, kaçmaya çalışırken sahibini yaraladı.
DÜNYA 28.02.2021, 21:06
Hindistan'ın güneyinde yapılan yasa dışı horoz dövüşü sırasında horoz, sahibinin ölümüne neden oldu.
KAN KAYBINDAN ÖLDÜ
Polis yetkilisi B. Jeevan, horozun ayağına bağlanan jiletle kasığından yaralanan 45 yaşındaki horoz sahibinin, hastaneye giderken kan kaybından yaşamını yitirdiğini belirtti.
Soruşturma başlatılan olayla ilgili çok sayıda kişi aranıyor.
Hindistan'da tüm yasaklamalara rağmen horoz dövüşü güney eyaletleri Telangana, Andhra Pradeş, Tamil Nadu ve Karnatak'ta yapılmaya devam ediyor.
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