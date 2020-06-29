DSÖ Genel Direktörü'nden şoke eden sözler!
DSÖ'den dünyayı kasıp kavuran koronavirüsle ilgili endişelendirici bir açıklama geldi. DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, yaptığı açıklamada, ''En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz" ifadelerini kullandı.
DÜNYA 29.06.2020, 20:35
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla ilgili korkutan ifadeler kullandı.
'BUNU SÖYLEDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM AMA...'
Dr. Tedros açıklamasında, "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz" dedi.
'İNSANLAR SAVUNMASIZ'
Tedros, bugünkü basın açıklamasının devamında, "Bazı ülkeler, ekonomilerini açınca ve sosyal yaşama dönünce artışla karşı karşıya kaldı. İnsanların büyük kısmı virüse karşı savunmasız kalıyor" ifadesini kullandı.
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