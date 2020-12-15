DSÖ'den Türk mucitlerin aşı ile ilgili flaş hamle

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Bruce Aylward, salı günü yaptığı açıklamada, Pfizer firmasının yetkilileri ile yaptıkları görüşmede, Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin geliştirdiği Kovid-19 aşısını mümkün olan en kısa sürede küresel kullanıma sunmak için süreci değerlendirdiklerini söyledi.

Aylward, Pfizer CEO'su Albert Bourla'nın daha yoksul nüfuslara uygun seviyelerde fiyat belirleme konusunda "uygulanabilir bir taahhüt" verdiğini söyledi.

Önümüzdeki haftalarda daha fazla üreticinin COVAX aşı tesisine sağlayıcı listesine katılacağına dair bazı haberler beklediğini de sözlerine ekledi.