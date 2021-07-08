Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı

BAE basına göre, Dubai'de bulunan Cebel Ali Limanı'nda büyük bir patlama meydana geldi. Haberde bir petrol tankerinin patladığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin en önemli ve en işlek limanlarından biri olan ve Emirlik petrollerini taşımak için kullanılan Cebel Ali Limanı'nda büyük bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası kilometrelerce uzaktan bir ateş huzmesi görüntülendi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Sosyal medyada yayılan görüntülere ilişkin açıklama yapan yetkililer, patlamada ölü ve yaralının olmadığını ve çıkan yangının da kontrol altına alındığını açıkladı.

KONTEYNER PATLADI

Dubai Devlet Medya Ofisi ise limanda yer alan bir gemide bulunan konteynerin patlaması sonucu yangın çıktığını açıkladı.