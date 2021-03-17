Dünya koronavirüsle mücadele ediyor!

Brezilya küresel salgınla mücadelede zorlanıyor, durumun her geçen gün kötüye gittiği Ülkede günlük can kaybı yine rekor kırdı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, bir günde 2 bin 841 kişi virüs yüzünden hayatını kaybetti.

Bu sayı salgının başından bu yana en yüksek günlük can kaybı olarak kayıtlara geçti.

Corona virüse karşı geliştirilen Oxford-AstraZeneca aşısı, "Kan pıhtılaşmasına yol açıyor mu?" sorusuyla gündeme geldi

20’den fazla ülke, bu endişe nedeniyle aşınının kullanımını tedbir amaçlı askıya aldı. Avrupa İlaç Ajansı ise AstraZeneca aşısının kullanımını tavsiye etmeye devam ediyor. Ajans, aşının faydalarının olası yan etkilerine ağır bastığının altını çiziyor.

ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna, mRNA teknolojisine dayalı Covid-19 aşısının çocuklarda ne kadar etkili olduğunu test etmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

çalışmanın Ulusal Sağlık Enstitüleri ile işbirliği içinde yürütüleceği açıklanırken aşı, 6 aylıktan 11 yaşına kadar 6 bin 750 çocuk üzerinde test edilecek.