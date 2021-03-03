Dünya koronavirüsle mücadele ediyor!

İtalya'da hükümet, salgınla mücadeleye yönelik ilk kapsamlı kararnameyi bugün çıkardı. koronavirüs ve daha bulaşıcı türleriyle mücadele için çıkardığı yeni kararnameyle, hâlihazırdaki sıkı tedbirleri ek önlemlerle güncelleyerek bunların uygulanma süresini 6 Nisan'a kadar uzattı.

ABD’de her geçen gün aşılananların sayısı artarken vaka sayılarının düşüşe geçmemesi endişe veriyor. Bununla birlikte ülkenin 2 eyaletinde şaşırtıcı karalar alındı. Teksas ve Mississippi'de maske takma zorunluluğu kaldırıldı. Ayrıca 10 Mart tarihinden itibaren tüm iş yerlerinin tamamen açılmasına izin verileceği duyuruldu.

Irak Sağlık Bakanlığı, Çinli ilaç firması Sinopharm'ın geliştirdiği koronavirüs aşısının ülkede uygulanmaya başladığını duyurdu.

ilk aşının Bağdat'taki Tıp Şehir Hastanesi'nde bir vatandaşa vurulduğunu ve aşılamanın diğer bölgelerde de aşamalı olarak yapılacağını belirtildi