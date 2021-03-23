Engelli taklidi yapan köpek kamerada
İş yerinin önündeki köpeğin engelli olduğunu düşünerek üzülen bir kişi, köpeği kayda aldığı sırada ayağa kalkıp yürüdüğünü görünce güldüğünü söyleyerek hayvanların zeki olduğunu belirtti.
DÜNYA 23.03.2021, 11:25 23.03.2021, 11:45
Filipinler'in Caloocan şehrinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Jon Jon Pineda isimli bir çalışan, 5 Ocak'ta sokakta yürüyen engelli bir köpek gördü.
Üzülerek köpeği kayda almaya çalışan görevli, köpeğin iki ayağı üzerinde sürüklenmesinden etkilendi.
Tam da bu sırada köpeğin 4 ayağı üzerine kalkarak yürümeye devam ettiğini gören görevli, bu duruma tebessüm etti.
"HAYVANLAR OLDUKÇA ZEKİDİR"
Köpeğin engelli taklidiyle eğlenen görevli, "Hayvanlar oldukça zekidir. Köpeğin de bunu yaptığını görünce gülmeye başladım." ifadeleriyle tepki verdi.
KÖPEĞİN ENGELLİ TAKLİDİ KAMERADA
Köpeğin cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı görüntülerde, yerlerde sürüklenerek yoldan geçenlerin dikkatini çekmeye çalıştığı görülüyor.
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