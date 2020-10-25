Ermenistan, Azerbaycan ordusuna karşı çocukları cepheye sürüyor

Cephede ağır yenilgiler alan ve savaşacak gönüllü asker arayan Ermenistan, yeni bir skandala daha imza attı.

Çocukları, Azerbaycan ordusuna karşı cepheye sürdü.

'Çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur'

Görüntüleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev sosyal medya hesabından paylaştı.

Çocukların saldırılar sırasında Ermeni askerlere yardım ettiği, topları ateşlediği görüldü.

Haciyev, "Bu görüntü, Ermenistan'ın çocuk askerleri kullandığını gösteriyor, araştırılması gerekiyor. 15 yaşın altındaki çocukları askere almak ve kullanmak uluslararası insan hakları suçudur ve yasaklanmıştır. Bu bir savaş suçu olarak tanımlanmaktadır" dedi.