Ermenistan’da Rus askeri helikopteri düşürüldü: 2 ölü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saati ile 17.30 civarında 102. Rus askeri üssüne ait bir konvoya eşlik eden Mi-24 tipi Rus askeri helikopterinin Ermenistan'ın Yeraskh yerleşim birimi yakınında, Azerbaycan’a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırına yakın bölgede roketatar atışına maruz kaldığı belirtildi.

Roketin isabet etmesi sonucunda helikopterin kontrolünü kaybederek Ermenistan sınırları içerisinde dağlık bir alana düştüğü kaydedilen açıklamada, mürettebattan 2 kişinin hayatını kaybettiği ve bir kişinin de ağır yaralı olarak üsse tahliye edildiği ifade edildi.

Ayrıca, 102. Rus askeri üssü komutanlığının, helikoptere ateş edenlerin kimliğini tespit etmek için soruşturma yürüttüğü duyuruldu.

Azerbaycan, Rus helikopterinin yanlışlıkla düşürülüğünü açıkladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Savunma Bakanlığının, Rusya Savunma Bakanlığından, bugün yerel saatle 18.30'da Nahçıvan yakınlarındaki Ermenistan-Azerbaycan sınırında Rusya'ya ait Mi-24 helikopterin vurulduğunu öğrendiği bildirildi.

Açıklamada, helikopterin Dağlık Karabağ'da çatışmalar sürerken sınıra yakın bölgede, günün karanlık vaktinde, alçak irtifada ve hava savunma sisteminin radar gözleminin dışında uçtuğu vurgulandı.

Daha önce o bölgede Rus helikopterlerinin uçuşlarının gözlemlenmediği belirtilen açıklamada, dikkat çekilen faktörleri ve Ermenistan'ın olası provokasyonlarını göz önünde bulunduran görevdeki askeri birliğin ateş açma yönünde karar aldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Azerbaycan, yanlışlıkla yapılan ve Rusya'ya yönelik olmayan bu trajik olay için Rusya'dan özür diliyor. Azerbaycan tarafı, hayatını kaybeden mürettebatın ailelerine en derin taziye dileklerini iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyor." ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, Azerbaycan'ın tazminat ödemeye hazır olduğunu da duyurdu.