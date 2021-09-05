Fransa'da aşısız AVM'ye giren kişiye onlarca polis müdahale etti

Dünya genelinde koronavirüse karşı çeşitli tedbirler alınırken, aşılama çalışmaları için de ülkeler çeşitli yaptırımlar uyguluyor.

Kimi zaman para cezaları, kimi zaman da çeşitli yaptırımlarla aşı olmayan veya koronavirüs riski taşıyan kişilere karşı farklı uygulamalar yapılıyor.

Fransa'da da aşı konusunda oldukça sert yaptırımlar uygulanıyor. Tüm sağlık çalışanlarının aşılanması için işten kovmaya varan uygulamalara giden Macron, Eylül ayı itibariyle kamuya açık tüm alanlarda aşı sertifikasını da zorunlu kıldı.

POLİSTEN KADINA AŞI ŞİDDETİ

Sert bir uygulama biçiminin izlendiği Fransa'da polis, AVM'ye aşısız halde giren bir kadına şiddet uyguladı.

AVM İÇERİSİNDE DAKİKALARCA DARBEDİLDİ

Polisin şiddetinden kaçan kadın, onlarca polis tarafından AVM içerisinde dakikalarca darbedildi. O anlar alandaki başka kişilerin kamerasına yansıdı.

POLİS, GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI

Kameraya yansıyan görüntülerde kadına uygulanan orantısız güç ve AVM'deki kovalama da yansıdı. Garda toplanan bir grubun polisi protesto etmesinin ardından, polis geri çekilmek zorunda kaldı.