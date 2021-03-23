Gemi ama havada, Gerçek bildiğiniz gibi değil!
İngiltere'de kaydedilen bu görüntü görenleri hayrete düşürdü. Deniz yüzeyinde uçuyormuş gibi görünen gemi halüsinasyon zannedilse de görüntü tamamen gerçek. Bu olaya Fata Morgana fenomeni deniyor. Deniz yüzeyinin üstündeki havanın soğuk olması daha yüksekte olan sıcak havadan geçen ışığın kırılmasına ve cisimleri uçuyor gibi görmemize sebep olur.
Fata Morgana nadir kompleks bir serap formudur, bir üst seviye serabıdır, diğer birçok üst seviye serabı gibi ufkun hemen üstünde dar bir bantta gözlenir.
Latinceden "masal" kelimesi ve Kral Arthur zamanındaki büyücü Morgan Le Fay için türetilen, sıklıkla Messina Boğazı'nda görülenin perili şatolar olduğu inancından türetilen bir İtalyan terimidir.
Fata Morgana serabı ilgili objeleri korkunç oranda bozabilir, öyle ki obje genellikle sıra dışı görünür, hatta tamamen tanınamaz bir değişime uğrayabilir.
Karada veya denizde, kutup bölgesinde veya çölde görülebilir. Bu tür serap gemi, ada, kıyı şeridi gibi neredeyse her çeşit uzak objeyi içerebilir.
Bu serap birbiri üstüne binen birçok ters dönmüş ve dikleşmiş görüntüyü ihtiva eder.
Bu optik olay ışık ışınlarının, atmosferik kanalların oluştuğu aşırı ısıl dönmede farklı sıcaklıktaki hava katmanlarından geçerken güçlü bir şekilde bükülmesi sonucu oluşur.
Durgun havada, daha soğuk ve yoğun bir hava tabakası üzerinde daha ılık hava durabilir, bu da kırıcı bir lens gibi davranarak ters dönmüş ve dikleşmiş görüntüler yaratan bir atmosferik kanal oluşturur.
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