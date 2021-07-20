Görüntüler korku filmi gibi! Çin'de binlerce kişi metroda boğazlarına kadar suya battı
Çin'in Zhengzhou şehrinden korku filmindeki gibi görüntüler geldi. Aşırı yağışlar nedeniyle binlerce kişi, metroda boğazlarına kadar ulaşan suda mahsur kaldı.
DÜNYA 20.07.2021, 22:24
Avrupa'dan sonra korkutan sel haberi bu kez Asya'dan geldi. Çin'in orta kesimlerinde etkili olan şiddetli yağışlar, Zhengzhou şehrindeki metro ağını sular altında bıraktı. Bu sırada metroda olan binlerce kişi ise boğazlarına kadar ulaşan suda, kurtarılmayı bekliyor.
ÖLÜM VE YARALANMA SAYISI HENÜZ BELLİ DEĞİL
Şiddetli yağışlar nedeniyle Budist keşişlerin dövüş sanatları icra ettikleri ünlü Shaolin Tapınağı ağır hasar aldı. Zhengzhou şehrindeki metro ağı sular altında kalırken, şiddetli sel nedeniyle bölgeden henüz ölüm ve yaralanma bildirilmedi.
1 METREYE KADAR ULAŞTI
Çevrim içi platformlarda yayınlanan videolarda, bölgedeki mahallelerin en az 1 metre derinlikteki suyla kaplı olduğu ve araçların çamura gömüldüğü görüldü.
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